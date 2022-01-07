Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ocak 2022

07 Ocak 2022 18:22
Resmî Gazete'de yayımlandı: 'Hassas alanlar'da 24.00'ten sonra canlı müzik yasaklandı
Erdoğan: Her türlü sapkınlığı sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkânlarımızı daha güçlü şekilde devreye almamız şart
Kılıçdaroğlu: Karanlığın zifirisindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız
HSK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey, MHP Genel Başkanı Hukuk Danışmanı oldu
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Kur korumalı mevduata katılım 96 milyar lirayı aştı
İmamoğlu: Bütün kamu görevlileri bizimdir, onları siyasi baskı altında tutan insanların hiçbiri bizden değildir
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye geldi
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen tahliye edildi
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev: Güvenlik güçlerine uyarı yapmadan ateş etme emri verdim
Modacı Barbaros Şansal'a havalimanında linç girişiminde bulunan 12 kişi hakkında beraat kararı
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