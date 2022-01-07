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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ocak 2022

07 Ocak 2022 18:22

Resmî Gazete'de yayımlandı: 'Hassas alanlar'da 24.00'ten sonra canlı müzik yasaklandı

Erdoğan: Her türlü sapkınlığı sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkânlarımızı daha güçlü şekilde devreye almamız şart

Kılıçdaroğlu: Karanlığın zifirisindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız

HSK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey, MHP Genel Başkanı Hukuk Danışmanı oldu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Kur korumalı mevduata katılım 96 milyar lirayı aştı

İmamoğlu: Bütün kamu görevlileri bizimdir, onları siyasi baskı altında tutan insanların hiçbiri bizden değildir

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'ye geldi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen tahliye edildi

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev: Güvenlik güçlerine uyarı yapmadan ateş etme emri verdim

Modacı Barbaros Şansal'a havalimanında linç girişiminde bulunan 12 kişi hakkında beraat kararı

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