Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Nisan 2022

07 Nisan 2022 19:17
Mansur Yavaş’tan “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum
Kılıçdaroğlu: Sayın Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı için bir CHP'liyi önermesinden memnunum
Adalet Bakanlığı olumlu görüş verdi; Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
Çavuşoğlu: Buça'daki görüntüler oluşan müzakere ortamını maalesef etkiledi
NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna-Rusya açıklaması: Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir
BM, Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya aldı
Akşener'den Yavuz Ağıralioğlu’na: Kırgınlıklarımız sevgi alametidir
Kobani davası | Demirtaş: Bir insanın yaralanacağını bilseydik, çağrı yapmazdık, kimsenin aklında böyle bir ihtimal yoktu
Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarına 15'er yıla kadar hapis istemi
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