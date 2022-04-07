Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Nisan 2022

Mansur Yavaş’tan “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum

Kılıçdaroğlu: Sayın Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı için bir CHP'liyi önermesinden memnunum

Adalet Bakanlığı olumlu görüş verdi; Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi

Çavuşoğlu: Buça'daki görüntüler oluşan müzakere ortamını maalesef etkiledi

NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna-Rusya açıklaması: Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir

BM, Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya aldı

Akşener'den Yavuz Ağıralioğlu’na: Kırgınlıklarımız sevgi alametidir

Kobani davası | Demirtaş: Bir insanın yaralanacağını bilseydik, çağrı yapmazdık, kimsenin aklında böyle bir ihtimal yoktu

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarına 15'er yıla kadar hapis istemi

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