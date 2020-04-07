07 Nisan 2020 18:44
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Nisan 2020
-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 1 milyon 300 binden fazla vaka görüldü
-Covid-19 tedavisinde kullanılacak; ilk ‘immün plazma’ bağışı yapıldı
-Birleşmiş Milletler, Koronavirüs'le ilgili ilk zirveyi yapacak
-Yoğun bakıma kaldırılan Britanya Başbakanı Boris Johnson'a oksijen takviyesi yapılıyor
-Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul genelgesi: Mevzuatta aranılan hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan atamalar yapılacak
-IMF'nin Küresel Belirsizlik Endeksi, Koronavirüs salgınıyla tarihin en yüksek seviyesinde
-Temassız kartlarla alışveriş üç katına çıktı; turizm harcamaları kesilirken market harcamaları katlandı
-Mansur Yavaş'tan GSM operatörlerine: İhtiyacı olan öğrencilere destek için belediyemize verdiğiniz fiyatı indirin
-Bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, sağlık çalışanlarına açılıyor
-Roketsan'da bir patlama meydana geldi, 3 kişi yaralandı
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