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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Nisan 2020

07 Nisan 2020 18:44

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Nisan 2020

-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 1 milyon 300 binden fazla vaka görüldü

-Covid-19 tedavisinde kullanılacak; ilk ‘immün plazma’ bağışı yapıldı

-Birleşmiş Milletler, Koronavirüs'le ilgili ilk zirveyi yapacak

-Yoğun bakıma kaldırılan Britanya Başbakanı Boris Johnson'a oksijen takviyesi yapılıyor

-Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul genelgesi: Mevzuatta aranılan hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan atamalar yapılacak

-IMF'nin Küresel Belirsizlik Endeksi, Koronavirüs salgınıyla tarihin en yüksek seviyesinde

-Temassız kartlarla alışveriş üç katına çıktı; turizm harcamaları kesilirken market harcamaları katlandı

-Mansur Yavaş'tan GSM operatörlerine: İhtiyacı olan öğrencilere destek için belediyemize verdiğiniz fiyatı indirin

-Bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, sağlık çalışanlarına açılıyor

-Roketsan'da bir patlama meydana geldi, 3 kişi yaralandı

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