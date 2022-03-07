Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Mart 2022

Bakan Nebati: Türkiye'de hiçbir şey yapılmasa temmuz ayına kadar yetecek yağ stoku bulunmaktadır

Sivillerin tahliyesi için bir ateşkes denemesi daha yapılıyor; Rusya-Ukrayna heyetleri üçüncü kez masaya oturdu

Benzin ve motorine bir zam daha

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları 10 Mart'ta Antalya'da bir araya gelecek

Türk Lirası'nda kayıp yüzde 1'i aştı

RTÜK Başkanı'ndan haber programlarına 'gıda fiyatları' uyarısı: Yanlış yönlendiren ve paniğe sevk eden yayınları takip ediyoruz

Berat Albayrak, ekonomi kitabıyla sessizliğini bozdu: Burası Çok Önemli

8 Mart Kadın Yürüyüşü öncesinde Taksim'de polis bariyerleri

Adalet Bakanı: 23 bıçak yiyen bir kadının faili adli kontrolle serbest kalamaz, yeni düzenlemeler yapılacak

WSJ: Rusya, Ukrayna'ya şehir içi çatışma tecrübesi olan Suriyeli savaşçılar gönderecek