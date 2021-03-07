Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Mart 2021

07 Mart 2021 18:02
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini sandığa gidip ilk kez oy kullanacak 6 milyon genç belirleyecek
Kadıköy'deki 8 Mart mitinginde gözaltına alınan 9 kişiye tutuklama talebi
Samsun'da erkek şiddeti; boşandığı kadını öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklandı
İbrahim Zarap tarafından saldırıya uğrayan kadın: Daha önce de kendisinden şikâyetçi olmuştum, dışarı çıkmasını asla istemiyorum
Ankara'da kadın cinayeti: Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı verilen Zeynel Korkmaz, eşi Reyhan Korkmaz'ı öldürdü
İSİG açıkladı: Şubat ayında en az 138 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi
İsviçre'deki referandumda peçe yasağına destek 'kıl payı' önde
Oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi
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