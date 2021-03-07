Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Mart 2021

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini sandığa gidip ilk kez oy kullanacak 6 milyon genç belirleyecek

Kadıköy'deki 8 Mart mitinginde gözaltına alınan 9 kişiye tutuklama talebi

Samsun'da erkek şiddeti; boşandığı kadını öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklandı

İbrahim Zarap tarafından saldırıya uğrayan kadın: Daha önce de kendisinden şikâyetçi olmuştum, dışarı çıkmasını asla istemiyorum

Ankara'da kadın cinayeti: Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı verilen Zeynel Korkmaz, eşi Reyhan Korkmaz'ı öldürdü

İSİG açıkladı: Şubat ayında en az 138 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

İsviçre'deki referandumda peçe yasağına destek 'kıl payı' önde

Oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı: "Bana tuzak kurdular"

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