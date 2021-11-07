Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Kasım 2021

07 Kasım 2021 18:43
Lütfü Türkkan, Akşener'in talebiyle İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
İstanbul Maratonu: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener köprüyü birlikte geçti
AKP'li Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Vatandaşımızın ekonomik sıkıntılarını kaldıracak bir rakam olacak
Kılıçdaroğlu: Halkın iktidarında ilk bir hafta içinde Süleyman Şah Türbesi ve bayrağımız oraya gidecek, bedeli ne olursa olsun
Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin: Eymür’ün lafları siyasi cinayet tartışmalarına rastladı ve belli bir amaç taşıyor
Bakan Bilgin: Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor, birisi kaldırırsa da ben çıkarım, savunurum
6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş çalışması: Cumhurbaşkanı'nın parti üyeliği sona erecek
Yargıtay, boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadının verilmesi kararını onadı
İstanbul Şehit Aileleri Derneği’nden İyi Partili Türkkan hakkında suç duyurusu
Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı: Yaralılardan biri yaşamını yitirdi
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