Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Kasım 2021

Lütfü Türkkan, Akşener'in talebiyle İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti

İstanbul Maratonu: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener köprüyü birlikte geçti

AKP'li Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Vatandaşımızın ekonomik sıkıntılarını kaldıracak bir rakam olacak

Kılıçdaroğlu: Halkın iktidarında ilk bir hafta içinde Süleyman Şah Türbesi ve bayrağımız oraya gidecek, bedeli ne olursa olsun

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin: Eymür’ün lafları siyasi cinayet tartışmalarına rastladı ve belli bir amaç taşıyor

Bakan Bilgin: Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor, birisi kaldırırsa da ben çıkarım, savunurum

6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş çalışması: Cumhurbaşkanı'nın parti üyeliği sona erecek

Yargıtay, boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadının verilmesi kararını onadı

İstanbul Şehit Aileleri Derneği’nden İyi Partili Türkkan hakkında suç duyurusu

Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı: Yaralılardan biri yaşamını yitirdi