Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Haziran 2020

-Dünyada Covid-19 vaka sayısı 7 milyonu aştı

-İngiltere'de protestocular köle tüccarı olarak da bilinen Edward Colston'un 125 yıllık heykelini yıktı

-Jeff Bezos: Polisin ölümcül davranışları karşısında başlayan protesto hareketlerini destekliyorum

-Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 65 yaş kurallara uydu, problem onların karşılaşacakları insanlar

-Kılıçdaroğlu: Bugünkü koşullarda 'Adalet Yürüyüşü'nü yanlış buluyorum, Erdoğan'ın oyununu bozmalıyız

-Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav sırasında maske çıkartılabilecek

-CHP: İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılmalı

-Pervin Buldan: Türkiye’nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz

-MHP'li Cemal Enginyurt: Yeni nesilde bir AK Parti düşmanlığı var, bunu görürler inşallah

-Türkiye Barolar Birliği'nin müzakere heyetine İstanbul Barosu katılmayacak