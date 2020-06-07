T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Haziran 2020

07 Haziran 2020 18:33

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Haziran 2020

-Dünyada Covid-19 vaka sayısı 7 milyonu aştı

-İngiltere'de protestocular köle tüccarı olarak da bilinen Edward Colston'un 125 yıllık heykelini yıktı

-Jeff Bezos: Polisin ölümcül davranışları karşısında başlayan protesto hareketlerini destekliyorum

-Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 65 yaş kurallara uydu, problem onların karşılaşacakları insanlar

-Kılıçdaroğlu: Bugünkü koşullarda 'Adalet Yürüyüşü'nü yanlış buluyorum, Erdoğan'ın oyununu bozmalıyız

-Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav sırasında maske çıkartılabilecek

-CHP: İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılmalı

-Pervin Buldan: Türkiye’nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz

-MHP'li Cemal Enginyurt: Yeni nesilde bir AK Parti düşmanlığı var, bunu görürler inşallah

-Türkiye Barolar Birliği'nin müzakere heyetine İstanbul Barosu katılmayacak

ETİKETLER

bir bakışta bugünkoronavirüssalgıngündemhaberlergünün gelişmeleri

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Temmuz 2020

Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar taşıdı

Sulama kanalına giren kuzenler akıntıya kapılarak kayboldu

Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği: "Osman Kavala dediğim zaman hayatımda o kadar 'iyi ki'ler barındırıyor ki..."

Koronavirüs gölgesinde İstanbul Film Festivali; "Sinema salonunda rahatsız olduğumuz ufak gürültülerin ne kadar kıymetli olduğunu yeniden anlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aksaçlılar'dan iktidar ve muhalefete uyarı: Cumhuriyetin teminatı bütün kurumlar, tek...

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in son paylaşımı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Ayasofya'da kayıp eserler var" iddiasına tarihçiler ne dedi?...

Kayıp olan Pınar Gültekin'in cesedi bulundu; katil suçunu itiraf etti...

Demet Akalın'ın 'Pınar Gültekin' tweeti tepki topladı! ...

Yeşilada: Negatif faiz balona yol açtı, yatırım amaçlı emlak...

Tüm mirasını ÇYDD'ye bırakan Seyfi Dursunoğlu'nun ailesinden vasiyet açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aksaçlılar'dan iktidar ve muhalefete uyarı: Cumhuriyetin teminatı bütün kurumlar, tek...

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in son paylaşımı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24