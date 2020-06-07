07 Haziran 2020 18:33
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Haziran 2020
-Dünyada Covid-19 vaka sayısı 7 milyonu aştı
-İngiltere'de protestocular köle tüccarı olarak da bilinen Edward Colston'un 125 yıllık heykelini yıktı
-Jeff Bezos: Polisin ölümcül davranışları karşısında başlayan protesto hareketlerini destekliyorum
-Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 65 yaş kurallara uydu, problem onların karşılaşacakları insanlar
-Kılıçdaroğlu: Bugünkü koşullarda 'Adalet Yürüyüşü'nü yanlış buluyorum, Erdoğan'ın oyununu bozmalıyız
-Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav sırasında maske çıkartılabilecek
-CHP: İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılmalı
-Pervin Buldan: Türkiye’nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz
-MHP'li Cemal Enginyurt: Yeni nesilde bir AK Parti düşmanlığı var, bunu görürler inşallah
-Türkiye Barolar Birliği'nin müzakere heyetine İstanbul Barosu katılmayacak
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