Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Eylül 2021

07 Eylül 2021 18:50
Taliban, Afganistan'ı yönetecek 'geçici hükümeti' açıkladı: Başbakan Molla Akhund oldu, İçişleri Bakanı FBI'ın arananlar listesinde
Taliban Sözcüsü Mücahid: Türkiye dost ve kardeş bir ülkedir, çok derin ilişki ve bağımlılık içerisindeyiz
ABD'den Afganistan açıklaması: Taliban, geçerli belgesi olanların ülkeden ayrılmasına izin verecek
Çavuşoğlu: ABD satabilirse, daha pahalı olmasına rağmen Patriot hava savunma sistemi alırız
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye’de 2 kişide Mu varyantı görüldü
Türkiye-Mısır görüşmelerinin ikinci turu Ankara'da başladı
İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda, suya yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi
CHP'li Altay'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a: Allah'tan kork; senin rehberin Erdoğan değil senin rehberin Kur'an
Dipçikle çocuğu döven polis, 12 yıl sonra “öldürmeye teşebbüs” suçundan savunma verdi
Bitcoin'de sert düşüş; yüzde 15'ten fazla değer kaybetti!
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