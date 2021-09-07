Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Eylül 2021

Taliban, Afganistan'ı yönetecek 'geçici hükümeti' açıkladı: Başbakan Molla Akhund oldu, İçişleri Bakanı FBI'ın arananlar listesinde

Taliban Sözcüsü Mücahid: Türkiye dost ve kardeş bir ülkedir, çok derin ilişki ve bağımlılık içerisindeyiz

ABD'den Afganistan açıklaması: Taliban, geçerli belgesi olanların ülkeden ayrılmasına izin verecek

Çavuşoğlu: ABD satabilirse, daha pahalı olmasına rağmen Patriot hava savunma sistemi alırız

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye’de 2 kişide Mu varyantı görüldü

Türkiye-Mısır görüşmelerinin ikinci turu Ankara'da başladı

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda, suya yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi

CHP'li Altay'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a: Allah'tan kork; senin rehberin Erdoğan değil senin rehberin Kur'an

Dipçikle çocuğu döven polis, 12 yıl sonra “öldürmeye teşebbüs” suçundan savunma verdi

Bitcoin'de sert düşüş; yüzde 15'ten fazla değer kaybetti!