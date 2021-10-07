T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ekim 2021

07 Ekim 2021 18:12

Erdoğan: Biz demiyoruz ki ülkede hiçbir sıkıntı yok, ama bu sorunların nasıl çözüleceğini en iyi biz biliyoruz

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak, kimse senin racon keser havalarını çekmek zorunda değil

Sağlık Bakanı: 2 doz mRNA aşısı olanlar için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yok

Başak Demirtaş: Suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç?

Selahattin Demirtaş: Ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davası ertelendi; "Benzer bir olay AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yapılsaydı ne olurdu?"

Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Söyleyeceklerini yüzümüze söylesin

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Şehrin merkezine camiyi oturtacağız, cami etrafında şehirleşeceğiz

Boğaziçi'nde tutuklamaları protesto eden öğrencilere gözaltı

CHP'nin "Yurt çıkmayan öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar burs verilsin" önerisini AKP ve MHP reddetti

gündemhaberler

Diğer Videolar

Ekmeği İBB'den daha yüksek fiyata sattığını unutan Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan, İBB'ye: Ekmek fiyatını düşürün

İzmir’de fırtına tekneleri batırdı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Anadolu’dan bir uyanış hareketi başlatıyoruz

Fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü

Gaziantep'te kırmızı ışıkta çiftetelli oynayanlara para cezası

CHP'li Başarır'dan Mersin Valisi'ne tepki: 84 milyonun valisi olsun, AK Parti'nin değil

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24