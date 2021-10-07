Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ekim 2021

Erdoğan: Biz demiyoruz ki ülkede hiçbir sıkıntı yok, ama bu sorunların nasıl çözüleceğini en iyi biz biliyoruz

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak, kimse senin racon keser havalarını çekmek zorunda değil

Sağlık Bakanı: 2 doz mRNA aşısı olanlar için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yok

Başak Demirtaş: Suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç?

Selahattin Demirtaş: Ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davası ertelendi; "Benzer bir olay AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yapılsaydı ne olurdu?"

Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Söyleyeceklerini yüzümüze söylesin

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Şehrin merkezine camiyi oturtacağız, cami etrafında şehirleşeceğiz

Boğaziçi'nde tutuklamaları protesto eden öğrencilere gözaltı

CHP'nin "Yurt çıkmayan öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar burs verilsin" önerisini AKP ve MHP reddetti