T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Aralık 2021

07 Aralık 2021 18:13

Erdoğan'dan Doha'daki Türk birliğine ziyaret: Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz

TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve Katar Merkez Bankası Başkanı bir araya geldi

Motorine 66 kuruş zam; litresi 10 lirayı aştı

Türk-İş Başkanı: TÜİK temsilcisi kusura bakmasın enflasyon yüzde 21 deniyor ama gelen zamlar ortada

Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı

İyi Partili Aydın'dan Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı hakkında açıklama: İdealist davranmak lazım

Öztrak'tan Erdoğan'a: Milletvekilleri halk adına her yere girer; gerekirse gelir sarayda sana da hesap sorar

İktidar 2010 KPSS'deki kopya şüphesini biliyormuş

Area anketi: Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı

Seval Türkeş: Bahçeli, Alparslan Türkeş Vakfı’na hangi katkıda bulundu ki kuracağı vakfa katkıda bulunsun?

 

gündemhaberler

Diğer Videolar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için mama üretmeye başladı; "İlk etapta günde 1 ton"

Merdivenden düştü, cebindeki telefondan dumanlar yükseldi

Kılıçdaroğlu’ndan kendisine davette bulunan imam hatipli Beray Naz’a ziyaret

Halkbank davasında yargılanan Hakan Atilla: Suçsuzum dediğimde "Yukarıdakileri istiyoruz" cevabını vermişler

'Hiç gitmediği' İstanbul'dan trafik cezası geldi

CHP'li Erkek‘ten Çubuk davası tepkisi: Gün gelir namuslu savcılar bu dosyaları tekrar açar ve gerçekler ortaya çıkar

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24