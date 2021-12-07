Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Aralık 2021

07 Aralık 2021 18:13
Erdoğan'dan Doha'daki Türk birliğine ziyaret: Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz
TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve Katar Merkez Bankası Başkanı bir araya geldi
Motorine 66 kuruş zam; litresi 10 lirayı aştı
Türk-İş Başkanı: TÜİK temsilcisi kusura bakmasın enflasyon yüzde 21 deniyor ama gelen zamlar ortada
Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı
İyi Partili Aydın'dan Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı hakkında açıklama: İdealist davranmak lazım
Öztrak'tan Erdoğan'a: Milletvekilleri halk adına her yere girer; gerekirse gelir sarayda sana da hesap sorar
İktidar 2010 KPSS'deki kopya şüphesini biliyormuş
Area anketi: Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı
Seval Türkeş: Bahçeli, Alparslan Türkeş Vakfı’na hangi katkıda bulundu ki kuracağı vakfa katkıda bulunsun?
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