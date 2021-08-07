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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ağustos 2021

07 Ağustos 2021 18:31

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 2 ilde 6 noktada orman yangını devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Akar: Kabil Havalimanı'nı işletmeye talibiz; temaslarımız sürüyor

Sedat Peker, Soylu’yu işaret etti: Ümitcan Uygun’un kurtulması için gereken adli tıp raporu gerektiği şekilde hazırlanıyor

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: İkinci dönem de devam etmeliler

Milas'ta yol kesip kimlik soran kişiler hakkında soruşturma

Bilim Kurulu üyesi Prof. Turan: Aşı yaşını 15'e indirme kararı alınacak

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