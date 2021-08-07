Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ağustos 2021

07 Ağustos 2021 18:31
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 2 ilde 6 noktada orman yangını devam ediyor
Milli Savunma Bakanı Akar: Kabil Havalimanı'nı işletmeye talibiz; temaslarımız sürüyor
Sedat Peker, Soylu’yu işaret etti: Ümitcan Uygun’un kurtulması için gereken adli tıp raporu gerektiği şekilde hazırlanıyor
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: İkinci dönem de devam etmeliler
Milas'ta yol kesip kimlik soran kişiler hakkında soruşturma
Bilim Kurulu üyesi Prof. Turan: Aşı yaşını 15'e indirme kararı alınacak
Bilim Kurulu üyesi Prof. Şener'den ikinci doz uyarısı: Tek aşı eşittir hiç aşı
Türkiye'de olimpiyatta 13 madalya ile kendi rekorunu kırdı
Tarihi altın; Busenaz Sürmeneli boksta olimpiyat şampiyonu oldu
Türkiye'den 13. madalya: Uğur Aktaş, karatede bronz madalya kazandı
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