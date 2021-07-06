Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Temmuz 2021

Yerel mahkeme, HDP'li Gergerlioğlu için tahliye kararı verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Senin istediğin televizyonda çıkalım, Tank Palet'i tartışalım

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: AKP bu ülkede kadınların başına gelmiş en büyük felakettir

Sağlık Bakanı Koca: Delta plus varyantı 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü; biri İstanbul, diğer iki ili söylemeyeyim

Süleyman Soylu'dan kendisine destek veren Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Bahçeli'den Gergerlioğlu tepkisi: AYM bu tip davalara terör örgütlerinin hücre evinden mi bakıyor; hiç kimse bugünkü sıfatlarına güvenmesin

Deniz Baykal: Korkmaz Karaca benden sonra Parti Meclisi'ne girdi, hiçbir bayanı benimle tanıştırmadı

İlk olarak Peru'da ortaya çıkan Lambda varyantı, 26 ülkede görüldü,

KKTC, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Türkiye'den bilgi istedi

Dünyaca ünlü Ermeni duduk sanatçısı Civan Gasparyan hayatını kaybetti