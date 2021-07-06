Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Temmuz 2021

06 Temmuz 2021 20:00
Yerel mahkeme, HDP'li Gergerlioğlu için tahliye kararı verdi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Senin istediğin televizyonda çıkalım, Tank Palet'i tartışalım
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: AKP bu ülkede kadınların başına gelmiş en büyük felakettir
Sağlık Bakanı Koca: Delta plus varyantı 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü; biri İstanbul, diğer iki ili söylemeyeyim
Süleyman Soylu'dan kendisine destek veren Devlet Bahçeli'ye teşekkür
Bahçeli'den Gergerlioğlu tepkisi: AYM bu tip davalara terör örgütlerinin hücre evinden mi bakıyor; hiç kimse bugünkü sıfatlarına güvenmesin
Deniz Baykal: Korkmaz Karaca benden sonra Parti Meclisi'ne girdi, hiçbir bayanı benimle tanıştırmadı
İlk olarak Peru'da ortaya çıkan Lambda varyantı, 26 ülkede görüldü,
KKTC, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Türkiye'den bilgi istedi
Dünyaca ünlü Ermeni duduk sanatçısı Civan Gasparyan hayatını kaybetti
© Tüm hakları saklıdır.