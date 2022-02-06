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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Şubat 2022

06 Şubat 2022 18:44

Kılıçdaroğlu: Isparta'da yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar

Koronavirüs'e yakalanan Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok

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İmamoğlu: Süleymaniye'nin tarihsel kimliğine aykırı proje ve uygulamalara izin vermeyeceğiz

Bakan Özer: Okulları kapatmak çözüm değil, aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek

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