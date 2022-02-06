Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Şubat 2022

Kılıçdaroğlu: Isparta'da yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar

Koronavirüs'e yakalanan Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok

Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili 'hakaret' içerikli paylaşım yapan kişiye ev hapsi

İmamoğlu: Süleymaniye'nin tarihsel kimliğine aykırı proje ve uygulamalara izin vermeyeceğiz

Bakan Özer: Okulları kapatmak çözüm değil, aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek

Tansu Çiller'in avukatından İyi Partili Aydın'a yeni parti yanıtı: Yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yok

Bahçeli'den Kavala kararına tepki: Bu sözde karar Türkiye'nin hukuk gücüne suikasttır, Avrupa Konseyi kendi işine bakmalıdır

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu’ya 'daimi hak mahrumiyeti cezası' verildi

Yeni Akit yazarı Dilipak: Cinayetler ve suikastlerde artış olabilir

Ankara'da 15 bin kitabın olduğu kütüphane kundaklanmak istendi iddiası