Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Şubat 2021

Erdoğan: Provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi’ne iki yeni fakülte kuruluyor; Melih Bulu: ülkemiz için hayırlı olsun”

Boğaziçi Dayanışması'ndan Erdoğan'a açık mektup: Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz

İnsan Hakları Derneği'nden LGBTİ+'ları hedef alan Soylu'ya: Ayrımcılık suçu işlemiştir

CHP'den demokratikleşme programı: Anayasa değişecek; kayyım uygulamasına son verilecek

DİSK-AR: Türkiye, Covid-19'da halkına en az destek sağlayan ikinci ülke

Aşılamada Türkiye tablosu: Nüfusa oranla en az aşılanan 10 ilin tamamı Doğu ve Güneydoğu'da

Çin'den Sinovac aşısına kullanma onayı; önceden yüksek risk grubundaki insanlara yapılıyordu

Basın özgürlüğü raporu: Ocak ayında 43 gazeteci hakim karşısına çıktı

Eskişehirspor kendi kripto parasını çıkarıyor