Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Şubat 2021

06 Şubat 2021 18:20
Erdoğan: Provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi’ne iki yeni fakülte kuruluyor; Melih Bulu: ülkemiz için hayırlı olsun”
Boğaziçi Dayanışması'ndan Erdoğan'a açık mektup: Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz
İnsan Hakları Derneği'nden LGBTİ+'ları hedef alan Soylu'ya: Ayrımcılık suçu işlemiştir
CHP'den demokratikleşme programı: Anayasa değişecek; kayyım uygulamasına son verilecek
DİSK-AR: Türkiye, Covid-19'da halkına en az destek sağlayan ikinci ülke
Aşılamada Türkiye tablosu: Nüfusa oranla en az aşılanan 10 ilin tamamı Doğu ve Güneydoğu'da
Çin'den Sinovac aşısına kullanma onayı; önceden yüksek risk grubundaki insanlara yapılıyordu
Basın özgürlüğü raporu: Ocak ayında 43 gazeteci hakim karşısına çıktı
Eskişehirspor kendi kripto parasını çıkarıyor
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Çiçek'ten Boynukalın'a: Ayasofya'da görev yapanların...
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