T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Şubat 2021

06 Şubat 2021 18:20

Erdoğan: Provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi’ne iki yeni fakülte kuruluyor; Melih Bulu: ülkemiz için hayırlı olsun”

Boğaziçi Dayanışması'ndan Erdoğan'a açık mektup: Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz

İnsan Hakları Derneği'nden LGBTİ+'ları hedef alan Soylu'ya: Ayrımcılık suçu işlemiştir

CHP'den demokratikleşme programı: Anayasa değişecek; kayyım uygulamasına son verilecek

DİSK-AR: Türkiye, Covid-19'da halkına en az destek sağlayan ikinci ülke

Aşılamada Türkiye tablosu: Nüfusa oranla en az aşılanan 10 ilin tamamı Doğu ve Güneydoğu'da

Çin'den Sinovac aşısına kullanma onayı; önceden yüksek risk grubundaki insanlara yapılıyordu

Basın özgürlüğü raporu: Ocak ayında 43 gazeteci hakim karşısına çıktı

Eskişehirspor kendi kripto parasını çıkarıyor

gündemekonomipiyasalarkoronavirüssalgıncovid-196 şubat 2021süleyman soylulgbtboğaziçi üniversitesimelih bulukayyım rektörcumhurbaşkanı erdoğançinsinovac

Diğer Videolar

Dereye uçan araçtaki 3 genci çevredeki vatandaşlar kurtardı

Hrant Dink davasında karar günü

Levent Gültekin: Saldırı emri vereni aradım, görüşelim dedim

Kadınlardan dört bir yanda İstanbul Sözleşmesi için eylem: "Kararı asla tanımıyoruz!"

Hollanda Parlamentosu, bomba ihbarı üzerine tahliye edildi

Bursa'da toprak kayması: Bölgede yaşayanlar tahliye edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Okan Bayülgen T24'te: 'Tık' almak için kendini rezil edenler var;...

Yer Trabzon; boğulmak üzere olan kız çocuğunu böyle kurtardı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar tahliye edin...

Eski Merkez Bankası Baş ekonomisti Prof. Hakan Kara: Kurun ateşi...

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Milletvekillerinin de bulunduğu bütün salonu and...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Çiçek'ten Boynukalın'a: Ayasofya'da görev yapanların...

Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, doğum günü kutlamasında silahla başından vuruldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Okan Bayülgen T24'te: 'Tık' almak için kendini rezil edenler var;...

Yer Trabzon; boğulmak üzere olan kız çocuğunu böyle kurtardı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24