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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ocak 2022

06 Ocak 2022 20:07

Kılıçdaroğlu: KPSS’de yüksek puan alıp, sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almaya davet ediyorum

Türk vatandaşlığı için getirilen döviz Merkez Bankası'na satılacak

İmamoğlu'ndan ‘iddianame hazırlanıyor’ iddiasına yanıt: Yeter ki herkes görevini kamu ahlakı içerisinde yapsın; kapımız ardına kadar açık

DSÖ: Omicron son varyant olmayacak

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TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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