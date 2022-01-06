Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ocak 2022

Kılıçdaroğlu: KPSS’de yüksek puan alıp, sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almaya davet ediyorum

Türk vatandaşlığı için getirilen döviz Merkez Bankası'na satılacak

İmamoğlu'ndan ‘iddianame hazırlanıyor’ iddiasına yanıt: Yeter ki herkes görevini kamu ahlakı içerisinde yapsın; kapımız ardına kadar açık

DSÖ: Omicron son varyant olmayacak

Aysel Tuğluk'un serbest bırakılmasını talep eden HDP'li Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı

Yargıtay Başkanı Akarca: Sanki sadece Türkiye'de kadın cinayetleri işleniyormuş gibi bir algı yaratılıyor

2021'de kripto para dolandırıcılığı 14 milyar dolarla rekor kırdı

TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı

İstanbul'da damacana suya yüzde 25 zam