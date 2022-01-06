Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ocak 2022

06 Ocak 2022 20:07
Kılıçdaroğlu: KPSS’de yüksek puan alıp, sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almaya davet ediyorum
Türk vatandaşlığı için getirilen döviz Merkez Bankası'na satılacak
İmamoğlu'ndan ‘iddianame hazırlanıyor’ iddiasına yanıt: Yeter ki herkes görevini kamu ahlakı içerisinde yapsın; kapımız ardına kadar açık
DSÖ: Omicron son varyant olmayacak
Aysel Tuğluk'un serbest bırakılmasını talep eden HDP'li Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı
Yargıtay Başkanı Akarca: Sanki sadece Türkiye'de kadın cinayetleri işleniyormuş gibi bir algı yaratılıyor
2021'de kripto para dolandırıcılığı 14 milyar dolarla rekor kırdı
TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da damacana suya yüzde 25 zam
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