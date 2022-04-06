Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Nisan 2022

06 Nisan 2022 18:11
Dışişleri Bakanlığı'ndan Buça açıklaması: Katliam görüntüleri insanlık adına utanç verici; Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz
MSB: Kefken açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
Zamları eleştiren MHP'li Ersoy için partiden kesin çıkarma talebi
Ulaştırma Bakanlığı: Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğini söyleyen İBB, şimdi fahiş zamları savunmuştur
İBB Ulaşım Daire Başkanı: UKOME politikaya alet edilerek İBB batırılmak isteniyor; biz zaten her yolcu için 10 lira ödüyoruz
CHP'li Altay'dan Bakan Nebati'ye: Neye şükür, ölmediğimize mi şükredelim?
CNN Türk: Dar gelirlilerin sık tükettiği 20 üründe fiyat sabitlemesi gündeme gelebilir!
Akşener: Bu defa da, Nebati Bakan’ın 'affını isteme' vakti gelip çatmıştır
İyi Parti Başkanlık Divanı dışında kalan Ağıralioğlu: Partim adına mücadele edeceğim, Genel Başkanımla görüşeceğim
Diyanet şikâyet etti; RTÜK, Halk TV, Tele1 ve KRT'ye ceza verdi
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