Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Nisan 2022

Dışişleri Bakanlığı'ndan Buça açıklaması: Katliam görüntüleri insanlık adına utanç verici; Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz

MSB: Kefken açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Zamları eleştiren MHP'li Ersoy için partiden kesin çıkarma talebi

Ulaştırma Bakanlığı: Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğini söyleyen İBB, şimdi fahiş zamları savunmuştur

İBB Ulaşım Daire Başkanı: UKOME politikaya alet edilerek İBB batırılmak isteniyor; biz zaten her yolcu için 10 lira ödüyoruz

CHP'li Altay'dan Bakan Nebati'ye: Neye şükür, ölmediğimize mi şükredelim?

CNN Türk: Dar gelirlilerin sık tükettiği 20 üründe fiyat sabitlemesi gündeme gelebilir!

Akşener: Bu defa da, Nebati Bakan’ın 'affını isteme' vakti gelip çatmıştır

İyi Parti Başkanlık Divanı dışında kalan Ağıralioğlu: Partim adına mücadele edeceğim, Genel Başkanımla görüşeceğim

Diyanet şikâyet etti; RTÜK, Halk TV, Tele1 ve KRT'ye ceza verdi