T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Nisan 2022

06 Nisan 2022 18:11

Dışişleri Bakanlığı'ndan Buça açıklaması: Katliam görüntüleri insanlık adına utanç verici; Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz

MSB: Kefken açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Zamları eleştiren MHP'li Ersoy için partiden kesin çıkarma talebi

Ulaştırma Bakanlığı: Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğini söyleyen İBB, şimdi fahiş zamları savunmuştur

İBB Ulaşım Daire Başkanı: UKOME politikaya alet edilerek İBB batırılmak isteniyor; biz zaten her yolcu için 10 lira ödüyoruz

CHP'li Altay'dan Bakan Nebati'ye: Neye şükür, ölmediğimize mi şükredelim?

CNN Türk: Dar gelirlilerin sık tükettiği 20 üründe fiyat sabitlemesi gündeme gelebilir!

Akşener: Bu defa da, Nebati Bakan’ın 'affını isteme' vakti gelip çatmıştır

İyi Parti Başkanlık Divanı dışında kalan Ağıralioğlu: Partim adına mücadele edeceğim, Genel Başkanımla görüşeceğim

Diyanet şikâyet etti; RTÜK, Halk TV, Tele1 ve KRT'ye ceza verdi

gündemhaberlerbir bakışta bugün

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Rasim Ozan Kütahyalı: Devlet yetkilileri, “Gezi kalkışmasında Koç Ailesi, otellerini teröristlerin karargâhı yaptı” dememi istedi!

"Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen Vanlı'ya Mansur Yavaş'tan yanıt

Avrupa Karate Şampiyonası'nda iki kardeşten Türkiye'ye iki altın madalya

Beşiktaş Kulübü mali genel kurulunda kavga

Mansur Yavaş’tan Van gezisi paylaşımı: "Hoş bulduk Van"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24