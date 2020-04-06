Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Nisan 2020

Erdoğan: Maskeyi parayla satmak yasaktır; Atatürk ve Sancaktepe Havalimanı'nda sahre hastanesi kurulacak

Meclis'te 3 Koronavirüs vakası tespit edildi; 23 Nisan Resepsiyonu iptal edildi!

Adalet Bakanı: 12 hâkim ve Cumhuriyet Savcısı ile 55 personelde Koronavirüs tespit edildi

"Bu virüs değil, düzeniniz öldürür" dediği için gözaltına alınan TIR şoförü Yılmaz: İş bulamıyorum

DİSK Başkanı: Koronavirüs'le mücadelede sınıf ayrımı yapılıyor; işçiler çalışmama hakkını kullanacak

Koronavirüs'te bugün ne oldu? Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bine yaklaştı

CHP Sözcüsü: Cengiz Holding'in 34 milyon liralık bağışının silinen vergi borçlarının yanında bahsi olmaz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Hamasete gerek yok, bu dönemde yardım etmek isteyenin önü kesilmez

Japonya’dan 988 milyar dolarlık dev Korona paketi: Vatandaşlara nakit desteği verilecek

Covid -19 tedavisi gören millî kaleci Rüştü Reçber taburcu oldu