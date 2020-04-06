Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Nisan 2020

06 Nisan 2020 19:26
Erdoğan: Maskeyi parayla satmak yasaktır; Atatürk ve Sancaktepe Havalimanı'nda sahre hastanesi kurulacak
Meclis'te 3 Koronavirüs vakası tespit edildi; 23 Nisan Resepsiyonu iptal edildi!
Adalet Bakanı: 12 hâkim ve Cumhuriyet Savcısı ile 55 personelde Koronavirüs tespit edildi
"Bu virüs değil, düzeniniz öldürür" dediği için gözaltına alınan TIR şoförü Yılmaz: İş bulamıyorum
DİSK Başkanı: Koronavirüs'le mücadelede sınıf ayrımı yapılıyor; işçiler çalışmama hakkını kullanacak
Koronavirüs'te bugün ne oldu? Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bine yaklaştı
CHP Sözcüsü: Cengiz Holding'in 34 milyon liralık bağışının silinen vergi borçlarının yanında bahsi olmaz
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Hamasete gerek yok, bu dönemde yardım etmek isteyenin önü kesilmez
Japonya’dan 988 milyar dolarlık dev Korona paketi: Vatandaşlara nakit desteği verilecek
Covid -19 tedavisi gören millî kaleci Rüştü Reçber taburcu oldu
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