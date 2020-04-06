T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Nisan 2020

06 Nisan 2020 19:26

Erdoğan: Maskeyi parayla satmak yasaktır; Atatürk ve Sancaktepe Havalimanı'nda sahre hastanesi kurulacak

Meclis'te 3 Koronavirüs vakası tespit edildi; 23 Nisan Resepsiyonu iptal edildi!

Adalet Bakanı: 12 hâkim ve Cumhuriyet Savcısı ile 55 personelde Koronavirüs tespit edildi

"Bu virüs değil, düzeniniz öldürür" dediği için gözaltına alınan TIR şoförü Yılmaz: İş bulamıyorum

DİSK Başkanı: Koronavirüs'le mücadelede sınıf ayrımı yapılıyor; işçiler çalışmama hakkını kullanacak

Koronavirüs'te bugün ne oldu? Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bine yaklaştı

CHP Sözcüsü: Cengiz Holding'in 34 milyon liralık bağışının silinen vergi borçlarının yanında bahsi olmaz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Hamasete gerek yok, bu dönemde yardım etmek isteyenin önü kesilmez

Japonya’dan 988 milyar dolarlık dev Korona paketi: Vatandaşlara nakit desteği verilecek

Covid -19 tedavisi gören millî kaleci Rüştü Reçber taburcu oldu

ETİKETLER

gündemekonomibir bakışta bugün6 nisan 2020cumgurbaşkanı erdoğanankaraistanbulkoronavirüssalgıncovid-19disk başkanıadalet bakanıdavutoğlujaponyameclistır şöfürü

Diğer Videolar

Aydos'ta yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

İzin belgesini alan 65 yaş üstü vatandaşlar İstanbul’dan ayrılmaya başladı

CHP'li başkan o anları paylaştı; yeni asfaltlanan yola araçlarıyla girdiler!

Dünyaca ünlü keman virtüözü Itzhak Perlman'dan karantinada keman dinletisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde

“Özel mülküm” diyerek kavşağı trafiğe kapattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kayseri Valiliği: İngiliz bayrağı desenli havlu asan kişinin farklı bir...

Fatih Altaylı'nın 19 Mayıs'ta Vahdettin'i anan Burhan Kuzu için söyledikleri...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayına ara verildiği için 50 çalışanı işten çıkarılan Müge Anlı...

Bataklığa saplanan ineğinin başından iki gündür ayrılmayan kişiden yardım çağrısı...

Bakan Koca duyurdu: Seyahatte 'HES Kodu' dönemi başlıyor; 65 yaş...

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusu...

THY, uçuşları durdurma kararını uzattı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kayseri Valiliği: İngiliz bayrağı desenli havlu asan kişinin farklı bir...

Fatih Altaylı'nın 19 Mayıs'ta Vahdettin'i anan Burhan Kuzu için söyledikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24