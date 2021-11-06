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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Kasım 2021

06 Kasım 2021 17:48

Erdoğan'dan çözüm süreci açıklaması: Terör örgütünün silahı seçmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı

Kılıçdaroğlu: Bizim muhafazakâr dünyayla helalleşmemiz lazım; oturup konuşmadık, şimdi bu yıkılıyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi açıklaması: Hadlerini bildirdik

Adalar’da plan yapma yetkisi İBB'den alındı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi

İyi Partili Lütfü Türkkan, vatandaşa ettiği küfrü kabul etti, özür diledi

Area anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu düşüyor; halk, güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor

Türk Eczacıları Birliği: 645 ilacın temininde sıkıntı yaşanıyor, önlem alınmazsa sayı artacak

Dünya genelinde Covid-19 vakalarının sayısı 250 milyonu geçti

Bankalar tüm zamanların en yüksek 9 aylık kârına ulaştı: Kredilerden 307,9 milyar lira faiz geliri sağladı

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı: 5 milyar 420 milyon lira

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