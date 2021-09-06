Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Eylül 2021

THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı istifa etti: "Orman yangınlarında lince kurban edildim"

CHP MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti

Türkiye Gazetesi: Türkiye ve Suriye istihbarat başkanları Bağdat'ta görüşecek

Ali Erbaş'tan ‘adli yıl’ eleştirilerine yanıt: Önderler olarak boş alan bırakmamamız lazım, adaletsiz İslam olur mu?

Öztrak: Bu ülkede yolsuzluklarla ilgili ağzından bir kelime çıkmayan Diyanet’in başka her konuda fikri olduğunu görüyoruz

Kulis | AKP ve MHP seçime ayrı girebilir

Sancar: Parlamento seçimlerinde mevcut ittifaklardan herhangi birine girme arayışımız, isteğimiz ve ihtiyacımız yok

İçişleri Sözcüsü Çataklı: Yılbaşından bu yana 94 bin 915 düzensiz göçmen yakalandı

Miraç Miroğlu'na zırhlı araçla çarparak ölümüne neden olan polis, serbest bırakıldı

Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti