Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ekim 2021

Erdoğan: Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirme fikri tüm CHP’lilerin ifadesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor

CHP'den Erdoğan'a yanıt: CHP, anayasanın ilk dört maddesi konusunda nettir; bu maddeler değişmez, değiştirilemez

Akşener'den Erdoğan'a yanıt: A Haber izlemeye devam etsin, seçim sonuçlarını da oradan izler artık

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