Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Aralık 2021

06 Aralık 2021 18:48
Kılıçdaroğlu: Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir
Erdoğan'dan asgari ücret sorusuna yanıt: En uygununu masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz
Tunus’ta ilk Omicron vakası İstanbul’dan uçan yolcuda tespit edildi
Fuat Oktay: Kurdaki hareketliliği politika faizine bağlamak doğru olmaz
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Erken seçim önergesini TBMM'ye getirmeliyiz
103 emekli amiral hakkında iddianame hazırlandı: Haklarında 12'şer yıl hapis cezası isteniyor
Katar'da Çavuşoğlu'ndan ekonomi çıkışı: Türkiye'ye para göndermeleri için değil, ilişkilerimizi her anlamda geliştirmek için geldik
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30-35 arasında değişen zam yapıldı
Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım
Cumhuriyet gazetesi: Sekiz çalışanımızla iş akdinin feshi nedeniyle ilgili karar durdurulmuştur
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