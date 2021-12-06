Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Aralık 2021

Kılıçdaroğlu: Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir

Erdoğan'dan asgari ücret sorusuna yanıt: En uygununu masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz

Tunus’ta ilk Omicron vakası İstanbul’dan uçan yolcuda tespit edildi

Fuat Oktay: Kurdaki hareketliliği politika faizine bağlamak doğru olmaz

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Erken seçim önergesini TBMM'ye getirmeliyiz

103 emekli amiral hakkında iddianame hazırlandı: Haklarında 12'şer yıl hapis cezası isteniyor

Katar'da Çavuşoğlu'ndan ekonomi çıkışı: Türkiye'ye para göndermeleri için değil, ilişkilerimizi her anlamda geliştirmek için geldik

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30-35 arasında değişen zam yapıldı

Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım

Cumhuriyet gazetesi: Sekiz çalışanımızla iş akdinin feshi nedeniyle ilgili karar durdurulmuştur