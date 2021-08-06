Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ağustos 2021

06 Ağustos 2021 18:32
Orman yangınlarında 10. gün: 4 ilde 10 yangın devam ediyor
Bakan Ersoy: Marmaris’teki yangınlar tamamen kontrol altına alındı
Erdoğan: Yangın mahaline, görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacak
Bodrum Belediye Başkanı: 10 bin futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
İBB Başkanı İmamoğlu: Bakan’ın veya daha üst yetkililerin sorumluluğu belediyelere pas etme çabası acizlik
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gel mahallesini satmak istediğin halktan onay alalım, seçime gidelim
Halk TV canlı yayınına saldırı: 5 saldırgandan 4'ü serbest bırakıldı
RTÜK Başkanı: Halk TV'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz
Covid-19 yoğun bakım sorumlusu Prof. Dr. Özcan: Yoğun bakımdaki genç hastaların tümü aşısız
Tokyo 2020: Güreşte Taha Akgül'den bronz madalya
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