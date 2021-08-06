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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ağustos 2021

06 Ağustos 2021 18:32

Orman yangınlarında 10. gün: 4 ilde 10 yangın devam ediyor

Bakan Ersoy: Marmaris’teki yangınlar tamamen kontrol altına alındı

Erdoğan: Yangın mahaline, görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacak

Bodrum Belediye Başkanı: 10 bin futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

İBB Başkanı İmamoğlu: Bakan’ın veya daha üst yetkililerin sorumluluğu belediyelere pas etme çabası acizlik

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gel mahallesini satmak istediğin halktan onay alalım, seçime gidelim

Halk TV canlı yayınına saldırı: 5 saldırgandan 4'ü serbest bırakıldı

RTÜK Başkanı: Halk TV'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz

Covid-19 yoğun bakım sorumlusu Prof. Dr. Özcan: Yoğun bakımdaki genç hastaların tümü aşısız

Tokyo 2020: Güreşte Taha Akgül'den bronz madalya

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