Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Temmuz 2021

05 Temmuz 2021 18:19
Son 2 yılın zirvesi: Haziran enflasyonu yıllık yüzde 17,53 oldu
AKP'li Hamza Dağ'dan "Soylu istifa etti" iddiasına tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
Erdoğan: Ankara’nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını gideriyoruz
Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'daki tutukluluğu 5 Ağustos'a kadar devam edecek
Aralarında Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu'dan 'Deprem Kurulu' çağrısı: Bu iş siyaset mecrasının işi olmamalı, yarış tutulmamalı
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Furtun: Sinovac’ın yeni varyantlar için koruyuculuğu az BioNTech’in ise yüzde 70
İsrail'de son 3 ayın en yüksek vaka sayısı; yarıdan fazlası aşı olmayanlar
Dünya genelinde 3 milyar 220 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
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