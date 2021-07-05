Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Temmuz 2021

Son 2 yılın zirvesi: Haziran enflasyonu yıllık yüzde 17,53 oldu

AKP'li Hamza Dağ'dan "Soylu istifa etti" iddiasına tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız

Erdoğan: Ankara’nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını gideriyoruz

Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'daki tutukluluğu 5 Ağustos'a kadar devam edecek

Aralarında Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu'dan 'Deprem Kurulu' çağrısı: Bu iş siyaset mecrasının işi olmamalı, yarış tutulmamalı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Furtun: Sinovac’ın yeni varyantlar için koruyuculuğu az BioNTech’in ise yüzde 70

İsrail'de son 3 ayın en yüksek vaka sayısı; yarıdan fazlası aşı olmayanlar

Dünya genelinde 3 milyar 220 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi