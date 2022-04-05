Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Nisan 2022

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan'a: Sen 5'li çeteye hizmet ediyorsun, bir daha dava aç, açmazsan namertsin!

Stoltenberg: Rus güçleri çekilmiyor; Ukrayna'nın doğusunda yeniden konumlanıyor

Zelenski: Putin'le bir görüşme olmaması muhtemel

İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'yle ilgili teftiş açıklaması: 8 kişilik denetim ekibi görevlendirildi

İstanbul'da suya yüzde 29 zam

"Zamlar milletin belini büküyor, görmezden gelemeyiz" diyen MHP'li vekil, disiplin kuruluna sevk edildi

Sancar'dan muhalefete: İktidarın çizdiği oyun sahasının içinde kalmaya devam ederseniz alternatif olduğunuza bu halkı inandıramazsınız

Demirtaş’tan mahkeme heyetine: Bahçeli ve Soylu'nun Kobani davasıyla alakası yok diyebilir misiniz?

Fiyat İstikrarı komitesi, Bakan Nebati başkanlığında 4. kez toplandı

Araştırma: Toplumun yüzde 54’ü şu anda çalışmıyor, toplumun 5’te 1’i sigortasız çalışıyor