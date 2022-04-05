Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Nisan 2022

05 Nisan 2022 18:21
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan'a: Sen 5'li çeteye hizmet ediyorsun, bir daha dava aç, açmazsan namertsin!
Stoltenberg: Rus güçleri çekilmiyor; Ukrayna'nın doğusunda yeniden konumlanıyor
Zelenski: Putin'le bir görüşme olmaması muhtemel
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'yle ilgili teftiş açıklaması: 8 kişilik denetim ekibi görevlendirildi
İstanbul'da suya yüzde 29 zam
"Zamlar milletin belini büküyor, görmezden gelemeyiz" diyen MHP'li vekil, disiplin kuruluna sevk edildi
Sancar'dan muhalefete: İktidarın çizdiği oyun sahasının içinde kalmaya devam ederseniz alternatif olduğunuza bu halkı inandıramazsınız
Demirtaş’tan mahkeme heyetine: Bahçeli ve Soylu'nun Kobani davasıyla alakası yok diyebilir misiniz?
Fiyat İstikrarı komitesi, Bakan Nebati başkanlığında 4. kez toplandı
Araştırma: Toplumun yüzde 54’ü şu anda çalışmıyor, toplumun 5’te 1’i sigortasız çalışıyor
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