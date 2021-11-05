Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Kasım 2021

Erdoğan: Terör örgütünün başı cezaevinde, İP de CHP de onlarla beraber hareket ediyor

Pfizer, geliştirilen Covid ilacının etkinlik oranını açıkladı: Hastaneye yatış ve ölümü engellemede yüzde 89 etkili!

KKTC'de yeni hükûmet kuruldu

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e Bingöl ziyaretinde tepki: Bir de gelmiş oy istiyorsun

Bakan Soylu İzmir'de protesto edildi

Kılıçdaroğlu'ndan Vali Yerlikaya'ya tebrik: Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var

Çiftlik Bank sanığı Fatih Aydın tutuklandı

HDP, kapatma davasına ilişkin olarak ilk savunmasını AYM'ye sundu

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