T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Kasım 2021

05 Kasım 2021 18:38

Erdoğan: Terör örgütünün başı cezaevinde, İP de CHP de onlarla beraber hareket ediyor

Pfizer, geliştirilen Covid ilacının etkinlik oranını açıkladı: Hastaneye yatış ve ölümü engellemede yüzde 89 etkili!

KKTC'de yeni hükûmet kuruldu

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e Bingöl ziyaretinde tepki: Bir de gelmiş oy istiyorsun

Bakan Soylu İzmir'de protesto edildi

Kılıçdaroğlu'ndan Vali Yerlikaya'ya tebrik: Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var

Çiftlik Bank sanığı Fatih Aydın tutuklandı

HDP, kapatma davasına ilişkin olarak ilk savunmasını AYM'ye sundu

AKP’li Şamil Tayyar: Zamanında veya erken, ufukta sandık gözüktü

'Futbolda şike kumpası’ davası: 38 eski savcı ve hâkim hakkında iddianame düzenlendi

gündemhaberler

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Aralık 2021

TIR'a kaçak olarak bindiler, Sofya yerine Çanakkale’ye geldiler

Muharrem İnce: 13 uçağın 12'sini satacağız; 1 uçak yeter Cumhurbaşkanı'na

Oyuncu Burcu Biricik: Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları?

İkizdere'den kurtarılan umut fidanları, İzmir'deki Turuncu Bahçe'de yeşerecek

CHP'li Engin Özkoç: Erdoğan, asıl haysiyetsizlik milletin parasını pul etmektir

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24