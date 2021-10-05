T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ekim 2021

05 Ekim 2021 19:12

Erdoğan: Parklarda yatanların öğrencilikle ne alakası var, bunlar Gezi'de olduğu gibi dışarıdan gelip buralarda terör estiren teröristler

Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır

Akşener’den "Dindar bir anayasa olmalı, değişmez maddeler konmamalıdır" diyen İsmail Kahraman'a tepki: Ailesinin yarısı FETÖ’den kaçak

Kılıçdaroğlu: Kim yurt dışına dolarlarını götürüyor hepsini biliyoruz, hesabını soracağız

Akşener ve Babacan'dan ortak güçlendirilmiş parlamenter sistem mesajı; "Türkiye’de istişarenin önemi her şeyden fazla öne çıktı"

Sancar'dan Erdoğan'a: Kürt sorunu bir yılda nasıl çözüldü de hiç kimsenin bundan haberi olmadı?

Ulaştırma Bakanlığı'ndan otobüs biletleriyle ilgili yeni karar; saat şartı kaldırıldı

Financial Times, Erdoğan'ın "uygun fiyatlı" diyerek yaptığı alışverişi sürmanşetten verdi: "Fiyat artışı Türkleri rahatsız ediyor"

Musa Orhan'ın avukatından Ezgi Mola'nın ardından Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 2 bin 608 yıla kadar daha hapsi istendi

gündemhaberler

Diğer Videolar

Akşener: Kadına düşman bu zihniyetten, ilk sandıkta kurtulacağız:

Tekerlekli sandalyedeki adamı yumruklayıp gasp ettiler

AKP dış politikasının belirleyicisi dolar kuru mu?

İmamoğlu vatandaşın arabasına bindi: Destek istiyoruz, bizi dinle; bak senin için de güzel şeyler söylüyoruz

Bergen filmi ekibinden kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek: 'Sen affetsen ben affetmem'

Hırsızlık için girdiği dükkânda dayak yedi, daha sonra geri gelip kurşun yağdırdı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24