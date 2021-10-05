Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ekim 2021

05 Ekim 2021 19:12
Erdoğan: Parklarda yatanların öğrencilikle ne alakası var, bunlar Gezi'de olduğu gibi dışarıdan gelip buralarda terör estiren teröristler
Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır
Akşener’den "Dindar bir anayasa olmalı, değişmez maddeler konmamalıdır" diyen İsmail Kahraman'a tepki: Ailesinin yarısı FETÖ’den kaçak
Kılıçdaroğlu: Kim yurt dışına dolarlarını götürüyor hepsini biliyoruz, hesabını soracağız
Akşener ve Babacan'dan ortak güçlendirilmiş parlamenter sistem mesajı; "Türkiye’de istişarenin önemi her şeyden fazla öne çıktı"
Sancar'dan Erdoğan'a: Kürt sorunu bir yılda nasıl çözüldü de hiç kimsenin bundan haberi olmadı?
Ulaştırma Bakanlığı'ndan otobüs biletleriyle ilgili yeni karar; saat şartı kaldırıldı
Financial Times, Erdoğan'ın "uygun fiyatlı" diyerek yaptığı alışverişi sürmanşetten verdi: "Fiyat artışı Türkleri rahatsız ediyor"
Musa Orhan'ın avukatından Ezgi Mola'nın ardından Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 2 bin 608 yıla kadar daha hapsi istendi
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