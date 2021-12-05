Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Aralık 2021

05 Aralık 2021 16:19
Kulis | AKP’de “Asgari ücret net 4 bin TL’nin üzerinde olacak" değerlendirmeleri yapılıyor
Erdoğan: Kadınlar haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başladı
Kılıçdaroğlu: İstanbul seçimi deneme çalışmasıydı; ülkeyi öfke ve intikamla yönetmeyeceğiz
Bakan Soylu'dan geri adım: Lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun adamlarıyız, ne yapıyorsak hukukun üstünlüğü ile yapıyoruz
Akşener: Muhteremlerin seçim zamanı “Oh” çekerek oy aldığı bir düzeni yıktık biz
İPA verileri: İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50 arttı
Babacan'dan Erdoğan'a: Üç günlük dünyada dilinizi, ruhunuzu, zihninizi bu kadar kirletmenize değmez
MHP, ‘Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’ kuracak
CHP'li İlgezdi: İktidara geldiğimizde ilk Sağlık Bakanı, binlerce insanın ölümüne sebep oluşunuzu sorgulayacak
Ordu'dan çaldıkları arabayla 900 kilometre yol yapan 3 çocuk yakalandı: Esenyurt'u merak etmişler
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