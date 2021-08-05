Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ağustos 2021

Orman yangınlarıyla mücadele 9. günde: 5 ilde 12 yangın devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı: 35 bin yurttaş tahliye edildi

Kemerköy Termik Santrali'nden açıklama: Patlama yaşanmadı, kömür stok sahalarında yangının herhangi bir etkisi olmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Help Turkey" etiketiyle yapılan paylaşımlara soruşturma

THK Kayyım Heyeti Başkanı: 6 yangın uçağının kalkması için gereken para 4 milyon dolar, bu parayı herkes verebilir

AKP'nin anayasa taslağında, "laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak" parti kapatma sebepleri arasından çıkarılıyor

Yunanistan, 17 ay sonra Türkiye'yle sınırları açıyor

Koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor; "Diyarbakır alarm veriyor, hasta yatışı yapılamıyor, ameliyatlar durduruldu"

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı

Geçen ay, dünyanın 'en sıcak üçüncü temmuz ayı' olarak kayıtlara geçti