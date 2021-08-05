Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ağustos 2021

05 Ağustos 2021 17:52
Orman yangınlarıyla mücadele 9. günde: 5 ilde 12 yangın devam ediyor
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı: 35 bin yurttaş tahliye edildi
Kemerköy Termik Santrali'nden açıklama: Patlama yaşanmadı, kömür stok sahalarında yangının herhangi bir etkisi olmadı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Help Turkey" etiketiyle yapılan paylaşımlara soruşturma
THK Kayyım Heyeti Başkanı: 6 yangın uçağının kalkması için gereken para 4 milyon dolar, bu parayı herkes verebilir
AKP'nin anayasa taslağında, "laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak" parti kapatma sebepleri arasından çıkarılıyor
Yunanistan, 17 ay sonra Türkiye'yle sınırları açıyor
Koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor; "Diyarbakır alarm veriyor, hasta yatışı yapılamıyor, ameliyatlar durduruldu"
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı
Geçen ay, dünyanın 'en sıcak üçüncü temmuz ayı' olarak kayıtlara geçti
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