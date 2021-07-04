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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Temmuz 2021

04 Temmuz 2021 17:21

-'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi
-The Financial Times: Ekonomideki gerileme, Erdoğan'a desteği tüm zamanların en düşüğüne çekti
-Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Beni hapse attıracakmış, bir an tereddüt edersem namerdim!
-HDP'li Gergerlioğlu: Cezaevinde de baskılar devam ediyor
-İlhan Şeşen: Ak Partili değilim, hiçbir iktidarı onaylamadım
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