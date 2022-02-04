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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Şubat 2022

04 Şubat 2022 18:12

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "hain" diyen çocukla ilgili açıklama: Mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi, nihayetinde çocuktur, ne demiş önemli değil

Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun katıldığı yemekten haberim vardı, kaldı ki gidip dozerin başında mı duracaktı? 

İmamoğlu’ndan Soylu’ya İsmail Çataklı çağrısı: Bu hadsiz ve liyakatsiz Bakan Yardımcısı ile ilgili işleme başlasın

Atatürk Anıtı'na saldıran iki kuzenin ifadeleri ortaya çıktı: Atatürk'ü sevmediğimi ben hep söylerim; heykellerine tahammülüm yok

RTÜK Üyesi Konuralp: RTÜK, Esra Erol'da programı için ATV'ye ceza verdi

Kamu işçilerine verilen yüzde 2,5 ek zammın geçerli olacağı tarih belli oldu

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ifadeler ortaya çıkıyor: Yaralayıp yolda bırakacaktık

Fatma Girik'e Koronavirüs bulaştırdığı iddia edilen bakıcı ilk kez konuştu: Fatma ablam benim yüzümden ölmüş olabilir

Putin ve Şi'den Pekin'de ortak açıklama: "NATO genişlemeyi durdurmalı"

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