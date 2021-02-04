Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Şubat 2021

04 Şubat 2021 18:37
Gözaltına alınan 51 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin hepsi serbest bırakıldı
İsmail Küçükkaya: Melih Bulu yargı içinde üst düzey birini aradı; 'tutuklama yapmayın' dedi
Hastanelere tespit kiti dağıtılıyor; PCR testi pozitif çıkanlara mutasyon testi yapılacak
Anket: "Millet İttifakı'na yakınım" diyenlerin oranı, "Cumhur İttifakı'na yakınım" diyenlerden fazla
'Tank Palet Fabrikası' davasında Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık tazminat cezası verildi
Ticaret Bakanı Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafımızın kredi borcu ertelendi
Aleyna Çakır’dan alınan doku ve sperm örneği Ümitcan Uygun’a ait çıktı!
Demirtaş'tan muhalefete 'AİHM' mektubu: Mahkemeler, iktidarın talimatıyla çalışan kurumlara dönüştü
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Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa...
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