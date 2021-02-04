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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Şubat 2021

04 Şubat 2021 18:37

Gözaltına alınan 51 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin hepsi serbest bırakıldı

İsmail Küçükkaya: Melih Bulu yargı içinde üst düzey birini aradı; 'tutuklama yapmayın' dedi

Hastanelere tespit kiti dağıtılıyor; PCR testi pozitif çıkanlara mutasyon testi yapılacak

Anket: "Millet İttifakı'na yakınım" diyenlerin oranı, "Cumhur İttifakı'na yakınım" diyenlerden fazla

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