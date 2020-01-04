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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ocak 2020

04 Ocak 2020 19:01

-Hava-İş: 1 yılda yaklaşık 55 THY personeli uçak içinde bayıldı

-Yargıtay'dan emsal karar: Sosyal medyadan hakarette internet hattının sahibi de sorumlu tutuldu

-Anne sütü internete düştü: "Satıyorlar ama çok tehlikeli"

-Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü

-Kılıçdaroğlu: İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin kahvaltısını kestiler, tasarruf yapacaksan Saray'ında yap!

-İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 39'a yükseldi

-Ruhani: ABD, Süleymani'yi öldürerek en ağır suçu işledi, sonuçlarını görecekler

-Meteorolojiden pazar günü için fırtına uyarısı

-TCDD, Çorlu tren katliamı bilirkişilerine 1 milyon TL ödemiş

-Adalet Bakanı Gül'den Kürtçe tepkisi: Bin yıldır konuşulan bir dile nasıl bilinmeyen dil dersin??

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Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

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