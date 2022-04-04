Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Nisan 2022

04 Nisan 2022 18:19
20 yılın zirvesi: Enflasyon martta yüzde 61,1'e yükseldi
Bakan Nebati: Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geleceğini hep birlikte göreceğiz
LPG'ye 63 kuruş zam geldi
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Buça açıklaması: İnsanlık adına utanç verici; sorumlular bağımsız soruşturmayla tespit edilmeli
Zelenski, Rus güçlerinin çekildiği şehirleri ziyaret etti: Yeniden hayata döndürmek için elimizden geleni yapacağız
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti
Erdoğan'dan "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun" diyen Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava
Kılıçdaroğlu’ndan 1 Mayıs talimatı: Örgütlere genelge gönderilecek
İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi UKOME'de reddedildi
Macaristan'da Orban, birleşik ittifakı geçerek 4. dönemini kazandı
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