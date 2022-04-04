Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Nisan 2022

20 yılın zirvesi: Enflasyon martta yüzde 61,1'e yükseldi

Bakan Nebati: Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geleceğini hep birlikte göreceğiz

LPG'ye 63 kuruş zam geldi

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Buça açıklaması: İnsanlık adına utanç verici; sorumlular bağımsız soruşturmayla tespit edilmeli

Zelenski, Rus güçlerinin çekildiği şehirleri ziyaret etti: Yeniden hayata döndürmek için elimizden geleni yapacağız

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Erdoğan'dan "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun" diyen Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

Kılıçdaroğlu’ndan 1 Mayıs talimatı: Örgütlere genelge gönderilecek

İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi UKOME'de reddedildi

Macaristan'da Orban, birleşik ittifakı geçerek 4. dönemini kazandı