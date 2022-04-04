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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Nisan 2022

04 Nisan 2022 18:19

20 yılın zirvesi: Enflasyon martta yüzde 61,1'e yükseldi

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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