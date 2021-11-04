Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Kasım 2021

04 Kasım 2021 18:38
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Birinci önceliğimiz F-35 programı içinde olmaktır
Kulis: Kılıçdaroğlu’nun çıkışı sonrası bürokraside direnç başladı
Britanya'dan Covid-19 için geliştirilen ilaca koşullu onay
Enerji Bakanı, 'doğalgaz tasarrufu' açıklamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi: Cımbız siyaseti yapılıyor
Eski MİT yöneticisi Eymür: Devlet görevlileri 18 kişiyi para için öldürdü; Çiller cinayetleri biliyordur, ama Ağar kim bilir nasıl takdim ediyordur!
15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan: Kızım, siz kadınlara emanet
Erdoğan: Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz
Davutoğlu: Bahçeli, AK Parti’yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
Demirtaş’tan siyasi cinayet iddialarına ilişkin açıklama: Böylesi kritik geçiş dönemlerinde her türlü provokasyon yaşanabilir
TFF'den Galatasaray açıklaması: Sorumluluk UEFA’dadır
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