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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Eylül 2021

04 Eylül 2021 18:19

Erdoğan: Rant hırsına, bencilliğe dayalı hoyratlıkların tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim için sine-i -millete dönme çağrılarına yanıt: Hayır, oyuna gelmeyeceğiz

Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: MHP’li Yönter, 1,5 yaşındaki kızımı tecavüzle, beni öldürmekle tehdit etti

Ülkü Ocakları'na gittikten sonra haber alınamayan Ahmet Çakmak: Videoyu zorla paylaştırdılar

Babacan'dan Erdoğan'a: Bizim dönemimizdeki başarılarla övünmeyi bırakın

Covid-19 etkisi: İstanbul ve Ankara'dan göç arttı, İzmir'e göç yüzde 148 yükseldi

RTÜK üyesi Taşcı: Halkın vergileriyle fonlanan TRT, yasaya aykırı biçimde maç içine reklam alıyor!

Taliban, Kabil'de kadınların eylemine saldırdı

"Kabil Havalimanı, yardım uçakları için tekrar açıldı"; Taliban kontrolünde ilk iç hat uçuşları gerçekleşti

Nihat Hatipoğlu: Deniz ürünlerine 'haram' demek sakıncalı

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