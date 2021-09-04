Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Eylül 2021

04 Eylül 2021 18:19
Erdoğan: Rant hırsına, bencilliğe dayalı hoyratlıkların tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim için sine-i -millete dönme çağrılarına yanıt: Hayır, oyuna gelmeyeceğiz
Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: MHP’li Yönter, 1,5 yaşındaki kızımı tecavüzle, beni öldürmekle tehdit etti
Ülkü Ocakları'na gittikten sonra haber alınamayan Ahmet Çakmak: Videoyu zorla paylaştırdılar
Babacan'dan Erdoğan'a: Bizim dönemimizdeki başarılarla övünmeyi bırakın
Covid-19 etkisi: İstanbul ve Ankara'dan göç arttı, İzmir'e göç yüzde 148 yükseldi
RTÜK üyesi Taşcı: Halkın vergileriyle fonlanan TRT, yasaya aykırı biçimde maç içine reklam alıyor!
Taliban, Kabil'de kadınların eylemine saldırdı
"Kabil Havalimanı, yardım uçakları için tekrar açıldı"; Taliban kontrolünde ilk iç hat uçuşları gerçekleşti
Nihat Hatipoğlu: Deniz ürünlerine 'haram' demek sakıncalı
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