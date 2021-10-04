Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ekim 2021

04 Ekim 2021 18:09
Kurtulmuş’tan “Erdoğan, Türkiye'ye liderlik etmeye devam edemeyecek kadar hasta olabilir” iddiasına tepki: Ismarlama yazı
Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye'yle yapılan anlaşmanın uygulanması için ısrarcı olacağız
Kılıçdaroğlu: Saray harikalar diyarında yaşamaya devam ediyor, giderayak milleti daha fazla yorma Erdoğan!
28 Şubat davasında tutuklanan Çevik Bir’in adli tıp raporu çıktı: Cezaevinde kalmasına engel yok
Erdoğan'ın 'fiyatlar uygun' dediği Tarım Kredi Kooperatifi zarar ediyor
AA: Türkiye'nin kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale
Demirtaş: AKP sonrası Türkiye’de demokrasi inşa edilecekse sol olmadan yeni rejimin inşasına göz yumulmamalı
DEVA Partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini açıkladı: Asla eski sistemin eksik demokrasisi ile yetinmeyeceğiz
CHP'den basın özgürlüğü raporu: En çok erişim engeli yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını konu edinen haberlere getirildi
Aleyna Ağgül'ün ölümünde şüphelinin serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti
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