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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ekim 2020

04 Ekim 2020 19:02

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ekim 2020

-Millî Savunma Bakanlığı: Azerbaycan ordusu, Cebrail kentini de işgalden kurtardı

-Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Meseleyi Türkiye'ye dönük bir kara propagandaya dönüştürdüler

-Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Bu saldırılar insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi

-CHP'den Ermenistan'a kınama

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-Türkiye-Yunanistan arasında yarın yapılacak toplantı ertelendi

-Trump, Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden seslendi: Yakında döneceğimi düşünüyorum

-Davutoğlu'ndan AYM açıklaması: Bunların tek bildiği şey kapatmak, AYM bir hükümet sistemi kurumu değil

-Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının büyümesini önlemeden en etkili yöntem toplanmalara sayı sınırlaması koymak

-CHP'den Meclis'e hayvan hakları için 4 farklı yasa teklifi

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