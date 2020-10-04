Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ekim 2020

-Millî Savunma Bakanlığı: Azerbaycan ordusu, Cebrail kentini de işgalden kurtardı

-Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Meseleyi Türkiye'ye dönük bir kara propagandaya dönüştürdüler

-Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Bu saldırılar insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi

-CHP'den Ermenistan'a kınama

-Bahçeli: Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne katılması şarttır

-Türkiye-Yunanistan arasında yarın yapılacak toplantı ertelendi

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-Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının büyümesini önlemeden en etkili yöntem toplanmalara sayı sınırlaması koymak

-CHP'den Meclis'e hayvan hakları için 4 farklı yasa teklifi