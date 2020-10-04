04 Ekim 2020 19:02
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ekim 2020
-Millî Savunma Bakanlığı: Azerbaycan ordusu, Cebrail kentini de işgalden kurtardı
-Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Meseleyi Türkiye'ye dönük bir kara propagandaya dönüştürdüler
-Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Bu saldırılar insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi
-CHP'den Ermenistan'a kınama
-Bahçeli: Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne katılması şarttır
-Türkiye-Yunanistan arasında yarın yapılacak toplantı ertelendi
-Trump, Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden seslendi: Yakında döneceğimi düşünüyorum
-Davutoğlu'ndan AYM açıklaması: Bunların tek bildiği şey kapatmak, AYM bir hükümet sistemi kurumu değil
-Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının büyümesini önlemeden en etkili yöntem toplanmalara sayı sınırlaması koymak
-CHP'den Meclis'e hayvan hakları için 4 farklı yasa teklifi
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