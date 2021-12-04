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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Aralık 2021

04 Aralık 2021 17:50

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Aralık 2021

Erdoğan’dan TÜİK’e giden Kılıçdaroğlu’na: İnsan utanır, devletin kurumları senin şamar oğlanın değil

Kılıçdaroğlu Mersin’de seçim startını verdi: Ahdım var, bu memlekete barışı, huzuru, demokrasiyi, adaleti getireceğim

Sayıştay raporu ortaya çıkardı: AKP'li belediyede müfettiş kadrolarına usulsüz atamalar yapılmış!

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı: Konut fiyatları yüzde 50 artacak

ABD istihbaratı: Rusya, Ukrayna'yı işgal hazırlıkları yapıyor; 175 bin asker 2022'nin başında ülkeye girebilir

Prof. Dr. Kara: Omicron'da ilk verilere göre klinik tablo ağır değil

Bakan Kurum: Erdoğan'ı 2023'te yeniden, yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız

Türkiye Barolar Birliği 36'ncı Olağan Genel Kurulu başladı: Metin Feyzioğlu ve Erinç Sağkan başkanlığa aday

Ali Erbaş: Diyanet'in gündelik tartışmaların içine çekilmesi son derece üzücüdür

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Bir Bakışta BugünT244 Aralık

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