Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ağustos 2021

Türkiye, 8 gündür orman yangınları ile mücadele ediyor: 7 ilde 16 yangın devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 183 yangının 167'si kontrol altına alındı

Muhittin Böcek: Yangın söndürme helikopterini AKP'li siyasiler yönlendiriyor, böyle bir koordinasyon olamaz

Milas Belediye Başkanı: Alevler termik santrale dayandı

Marmaris Belediye Başkanı: Yangının 7. gününde hâlâ yeterli hava desteği göremiyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı: Sivillerin gelişigüzel bir biçimde yangına müdahale etmesi güvenli değil

Yüksek Askerî Şûra kararları açıklandı: "Sarıklı amiral" Mehmet Sarı emekli edildi

DSÖ'den çağrı: Aşı dağıtımında eşitlik için üçüncü dozlara ara verilmeli

AKP'li Numan Kurtulmuş: ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz

Van'da TIR'ın dorsesinde 300 göçmen yakalandı; şoför gözaltında