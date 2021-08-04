Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ağustos 2021

04 Ağustos 2021 18:44
Türkiye, 8 gündür orman yangınları ile mücadele ediyor: 7 ilde 16 yangın devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 183 yangının 167'si kontrol altına alındı
Muhittin Böcek: Yangın söndürme helikopterini AKP'li siyasiler yönlendiriyor, böyle bir koordinasyon olamaz
Milas Belediye Başkanı: Alevler termik santrale dayandı
Marmaris Belediye Başkanı: Yangının 7. gününde hâlâ yeterli hava desteği göremiyoruz
Tarım ve Orman Bakanlığı: Sivillerin gelişigüzel bir biçimde yangına müdahale etmesi güvenli değil
Yüksek Askerî Şûra kararları açıklandı: "Sarıklı amiral" Mehmet Sarı emekli edildi
DSÖ'den çağrı: Aşı dağıtımında eşitlik için üçüncü dozlara ara verilmeli
AKP'li Numan Kurtulmuş: ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz
Van'da TIR'ın dorsesinde 300 göçmen yakalandı; şoför gözaltında
© Tüm hakları saklıdır.