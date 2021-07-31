Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Temmuz 2021

31 Temmuz 2021 18:06
Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi; THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır
Manavgat'taki yangın 4'üncü gününde: Orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş yaşamını yitirdi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık, 10 yangın sürüyor
Konya'da katliam | Aynı aileden 7 kişi öldürüldükten sonra ev ateşe verilmişti, 10 kişi gözaltına alındı
Orman yangınından etkilenen bölgeler "genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edildi
Milli okçu Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu
Sağlık Bakanı Koca, aşıyla ilgili son verileri paylaştı: İlk dozunu yaptırmayanların sayısı 21 milyon 253 bin
Bilim Kurulu üyesi Prof. Turan: Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının yüzde 80'i aşısız
Devlet Bahçeli: Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır
A Milli Voleybol Takımı, Tokyo 2020’de çeyrek finale çıkmayı garantiledi
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