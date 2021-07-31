Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Temmuz 2021

Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi; THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır

Manavgat'taki yangın 4'üncü gününde: Orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş yaşamını yitirdi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık, 10 yangın sürüyor

Konya'da katliam | Aynı aileden 7 kişi öldürüldükten sonra ev ateşe verilmişti, 10 kişi gözaltına alındı

Orman yangınından etkilenen bölgeler "genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edildi

Milli okçu Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu

Sağlık Bakanı Koca, aşıyla ilgili son verileri paylaştı: İlk dozunu yaptırmayanların sayısı 21 milyon 253 bin

Bilim Kurulu üyesi Prof. Turan: Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının yüzde 80'i aşısız

Devlet Bahçeli: Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır

A Milli Voleybol Takımı, Tokyo 2020’de çeyrek finale çıkmayı garantiledi