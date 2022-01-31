Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ocak 2022

Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Ben bir tarafım ancak bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum

CHP Grup Başkanvekili Özel: Kılıçdaroğlu'na hakaret eden çocukla Soylu'nun daha önce çekilmiş fotoğrafı var

Kulis: Erdoğan’ın Bozdağ’a ilk talimatı “Hakyol ve Menzilciler” oldu; “AKP yargıyı ele geçirdi, dedirtme” dedi

İsmail Saymaz: Abdulhamit Gül, dört günde iki kez istifa sunmuş

Erdoğan: Millet olarak hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz

Şirketler, yurt dışında bulunan dövizlerini de kur korumalı mevduata dönüştürebilecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna krizi için toplanacak

The Guardian: 'IŞİD bağlantılı' kişiler, Türkiye'de aldıkları sahte pasaportlarla İstanbul Havalimanı üzerinden Batı'ya gidiyor

Merkez Bankası'ndan hükümete açık enflasyon mektubu; 'liralaşma' stratejisine vurgu yapıldı

Hendek katliamı davası: Yakınlarını kaybedenler mahkemeden 'olası kasttan' ceza istedi