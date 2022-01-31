Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ocak 2022

31 Ocak 2022 18:22
Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Ben bir tarafım ancak bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum
CHP Grup Başkanvekili Özel: Kılıçdaroğlu'na hakaret eden çocukla Soylu'nun daha önce çekilmiş fotoğrafı var
Kulis: Erdoğan’ın Bozdağ’a ilk talimatı “Hakyol ve Menzilciler” oldu; “AKP yargıyı ele geçirdi, dedirtme” dedi
İsmail Saymaz: Abdulhamit Gül, dört günde iki kez istifa sunmuş
Erdoğan: Millet olarak hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz
Şirketler, yurt dışında bulunan dövizlerini de kur korumalı mevduata dönüştürebilecek
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna krizi için toplanacak
The Guardian: 'IŞİD bağlantılı' kişiler, Türkiye'de aldıkları sahte pasaportlarla İstanbul Havalimanı üzerinden Batı'ya gidiyor
Merkez Bankası'ndan hükümete açık enflasyon mektubu; 'liralaşma' stratejisine vurgu yapıldı
Hendek katliamı davası: Yakınlarını kaybedenler mahkemeden 'olası kasttan' ceza istedi
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