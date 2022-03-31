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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Mart 2022

31 Mart 2022 18:20

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Daha 3’üncü ayındayız, bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum

Şekerin kilogram fiyatı 5,96 liradan 7,80 liraya yükseldi

Bakan Dönmez'den doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklama: Fiyat artışlarının faturalara yansımasını engelleyeceğiz

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: O vergi memuru ama ben ekonomistim, aramızdaki fark bu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun

Thodex'in firari CEO'su Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 40 bin 564’er yıla kadar hapis istemi

Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında savcıdan talep: Yargılama dursun, dosya Suudi Arabistan'a devredilsin

Rusya, Mariupol'de geçici ateşkes ilan etti; Zelenski, 'Kimseye güvenmiyoruz' dedi

Putin, doğalgaz kararnamesini imzaladı: Ruble ile ödenmezse sözleşmeler durdurulacak

Termik santral yapmak için zeytin ağaçlarını kesmeye geldiler, İkizköy halkı: Herkesi desteğe çağırıyoruz

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