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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2021

31 Ekim 2021 18:15

Erdoğan ve Biden görüştü; “S-400 endişeleri dile getirildi, insan haklarına saygı vurgulandı"

MEB, 15-19 Kasım tarihleri arasında yüz yüze eğitime ara verecek

BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) başladı

Arınç: 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum

Kavala'nın avukatı: Tahliye olması sürpriz değil, tutuklu kaldığı her gün sürpriz

AYM'den keyfi erişim engeli kararına fren

Sosyal medya yasası genişliyor, internet medyası da düzenlenecek

Karamollaoğlu'ndan Cumhur İttifakı açıklaması: Yanlış kanaat oluşmuş

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu yakın çevresine “13 defa suikast geçirdim, beni öldürmek istiyorlar” demiş

CHP’li Başarır, Akkuyu santralinde yangın çıktığını duyurdu

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