Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2021

31 Ekim 2021 18:15
Erdoğan ve Biden görüştü; “S-400 endişeleri dile getirildi, insan haklarına saygı vurgulandı"
MEB, 15-19 Kasım tarihleri arasında yüz yüze eğitime ara verecek
BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) başladı
Arınç: 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum
Kavala'nın avukatı: Tahliye olması sürpriz değil, tutuklu kaldığı her gün sürpriz
AYM'den keyfi erişim engeli kararına fren
Sosyal medya yasası genişliyor, internet medyası da düzenlenecek
Karamollaoğlu'ndan Cumhur İttifakı açıklaması: Yanlış kanaat oluşmuş
Helikopter kazasında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu yakın çevresine “13 defa suikast geçirdim, beni öldürmek istiyorlar” demiş
CHP’li Başarır, Akkuyu santralinde yangın çıktığını duyurdu
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