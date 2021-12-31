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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Aralık 2021

31 Aralık 2021 18:16

Erdoğan: Bay Kemal, bundan sonra devletin kurumlarına rastgele gidemeyeceksin

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Erdoğan, hepsi geçecek; güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme, üzmesinler seni

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul’da vakalar 10 günde 5 kat arttı; tam anlamıyla 'İstanbul patladı' diyebiliriz

Beşinci doz Koronavirüs aşısı için randevular açıldı

Kavala: Çetin Doğan’ın tutukluluğumla ilgili duyarlılığı bana moral verdi, maruz kaldıkları eziyet bir an önce sona erdirilmeli

Demirtaş: Hepimize zulümsüz, zamsız, soygunsuz ve AKP'siz bir yıl diliyorum

Türk Lirası mevduatına geçişte dönüşüm kuru için 6 farklı saat dikkate alınacak

AKP, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na" ilişkin yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

Bahçeli: Türkiye ekonomide yükseliş döneminde

Metropoll: AKP’nin oy oranı "dindar seçmen" bazında 2021’in başından bu yana yüzde 10,1 düştü

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