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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ağustos 2021

31 Ağustos 2021 20:12

ABD Afganistan'dan çekildi; Kabil Havalimanı'nın kontrolü Taliban'a geçti

Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Yeni bir göç krizinin olması muhtemel

Erdoğan: Artık İHA’larımız, SİHA’larımız, Akıncı'larımız var; kapılarda dilenci değiliz

Sanatçı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

ÖSYM Başkanı Aygün: Bu sene iki ek yerleştirme yapılacak

28 Şubat davasında tutuklanan Çevik Bir, hastanede tedavi altına alındı

Diyanet, protokolde Genelkurmay'ın önüne geçti

CHP'den 30 Ağustos hutbesinde Atatürk'ü anmayan Diyanet'e: Bu aymazlığı, mazur görmek mümkün değil

Trabzon'da imam, 3 kız çocuğunu katletti

Enerji Bakanı açıkladı: 17 ildeki çiftçilerin elektrik borcu 23,5 milyon lira

bir bakışta bugüngündemgelişmeler

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