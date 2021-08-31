Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ağustos 2021

31 Ağustos 2021 20:12
ABD Afganistan'dan çekildi; Kabil Havalimanı'nın kontrolü Taliban'a geçti
Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Yeni bir göç krizinin olması muhtemel
Erdoğan: Artık İHA’larımız, SİHA’larımız, Akıncı'larımız var; kapılarda dilenci değiliz
Sanatçı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
ÖSYM Başkanı Aygün: Bu sene iki ek yerleştirme yapılacak
28 Şubat davasında tutuklanan Çevik Bir, hastanede tedavi altına alındı
Diyanet, protokolde Genelkurmay'ın önüne geçti
CHP'den 30 Ağustos hutbesinde Atatürk'ü anmayan Diyanet'e: Bu aymazlığı, mazur görmek mümkün değil
Trabzon'da imam, 3 kız çocuğunu katletti
Enerji Bakanı açıkladı: 17 ildeki çiftçilerin elektrik borcu 23,5 milyon lira
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