Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Temmuz 2021

30 Temmuz 2021 17:53
Orman yangınlarının 57'si kontrol altına alındı; Marmaris-Datça karayolu yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı
Erdoğan: THK'nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok
THK Kayyım Heyeti Başkanı, 21 noktada orman yangınıyla mücadele edildiği gün düğüne gitmiş
Kılıçdaroğlu: Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu, aradım kayyumu, ulaşamadım
İstanbul'un aralarında olduğu 9 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Akşener: Beceriksizlikte bir dünya markası olan Orman Bakanı’nı geçen sene de uyarmıştım
Çavuşoğlu’dan yangın bölgesinde nakdi yardım açıklaması: Milletimiz cömerttir, elinden gelen desteği her zaman yapar
Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bine indi
ABD'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Delta varyantı, su çiçeği kadar kolay yayılıyor
Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar, YÖK Başkanlığı'na getirildi; Yekta Saraç, Erdoğan'ın başdanışmanı oldu
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