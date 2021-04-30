Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Nisan 2021

30 Nisan 2021 19:12
Sağlık Bakanı Koca: 100 milyon doz aşı gelmedi, sevkiyat mayısta başlayabilir
Yerli aşı için ocak ayında nisanı işaret eden Erdoğan, nisanın son gününde de "Eylül-ekim gibi hazır" dedi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık
Soylu, Kütahya Valiliği'nin açıklamasını ‘retweet’ledi: Marketlerde alkol satışı kısıtlaması 81 ilde devam etmektedir
Öztrak: Ücretsiz izinle çalışanlar KÇÖ kapsamına alınmalı
Millî Savunma Bakanlığı: Pençe -Yıldırım harekâtında iki asker şehit oldu
TCMB, en fazla altın satışı yapan merkez bankaları arasına ilk sırada
Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi
Adalet Bakanlığı Sözcüsü: Thodex ve Vebitcoin soruşturmasında 10 kişi tutuklandı
Bakan Koca: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi
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