Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Nisan 2021

Sağlık Bakanı Koca: 100 milyon doz aşı gelmedi, sevkiyat mayısta başlayabilir

Yerli aşı için ocak ayında nisanı işaret eden Erdoğan, nisanın son gününde de "Eylül-ekim gibi hazır" dedi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık

Soylu, Kütahya Valiliği'nin açıklamasını ‘retweet’ledi: Marketlerde alkol satışı kısıtlaması 81 ilde devam etmektedir

Öztrak: Ücretsiz izinle çalışanlar KÇÖ kapsamına alınmalı

Millî Savunma Bakanlığı: Pençe -Yıldırım harekâtında iki asker şehit oldu

TCMB, en fazla altın satışı yapan merkez bankaları arasına ilk sırada

Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi

Adalet Bakanlığı Sözcüsü: Thodex ve Vebitcoin soruşturmasında 10 kişi tutuklandı

Bakan Koca: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi