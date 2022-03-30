Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Mart 2022

30 Mart 2022 19:51
AKP'li Akbaşoğlu: Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak
Ticaret Bakanı'ndan KDV açıklaması: İndirimi yansıtmayan firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız
Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında zam yapıldı
Montrö bildirisi davasında ara karar: Savunmaları alınan emekli amirallerin yurt dışı yasakları kaldırıldı
İyi Parti'den Soylu'ya yanıt: “Kifayetsizliğin ve seviyesizliğin” hiçbir idareciye bir şey katmayacağını ve yakışmayacağını hatırlatıyoruz
Davutoğlu: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i kuracağız, ondan sonra diğer konuları konuşacağız
İmamoğlu: AB üyeliğine ilişkin Türkiye'deki toplumsal destek hala yüksektir
İyi Parti’de “merkez sağ ve ittifak hukuku” hamlesi: Taşlar yerinden oynadı, Başkanlık Divanı’nda kritik değişikler yapıldı
Müjde Ar, Sezen Aksu ve Aksu’ya destek verenler için “dillerini keseceğiz” diyen 15 Temmuz Platformu Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu, iki aydır adım atılmadı
Sedat Peker’in videolarıyla gündeme gelen Mansimov: Mehmet Ağar bir hiçtir, balondur
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