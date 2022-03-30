Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Mart 2022

AKP'li Akbaşoğlu: Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak

Ticaret Bakanı'ndan KDV açıklaması: İndirimi yansıtmayan firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız

Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında zam yapıldı

Montrö bildirisi davasında ara karar: Savunmaları alınan emekli amirallerin yurt dışı yasakları kaldırıldı

İyi Parti'den Soylu'ya yanıt: “Kifayetsizliğin ve seviyesizliğin” hiçbir idareciye bir şey katmayacağını ve yakışmayacağını hatırlatıyoruz

Davutoğlu: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i kuracağız, ondan sonra diğer konuları konuşacağız

İmamoğlu: AB üyeliğine ilişkin Türkiye'deki toplumsal destek hala yüksektir

İyi Parti’de “merkez sağ ve ittifak hukuku” hamlesi: Taşlar yerinden oynadı, Başkanlık Divanı’nda kritik değişikler yapıldı

Müjde Ar, Sezen Aksu ve Aksu’ya destek verenler için “dillerini keseceğiz” diyen 15 Temmuz Platformu Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu, iki aydır adım atılmadı

Sedat Peker’in videolarıyla gündeme gelen Mansimov: Mehmet Ağar bir hiçtir, balondur