Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Kasım 2021

30 Kasım 2021 18:11
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Milli Güvenlik Kurulu'nu kendi siyasi ikbalin için nasıl meze yaparsın!
Türkeş anmasına saldırıyı değerlendiren Bahçeli, Mansur Yavaş’ı hedef aldı: Bundan sonra dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefes var
CHP’den Bahçeli’ye yanıt: Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır
AKP’den asgari ücret açıklaması: Vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz
Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü
AFAD: İstanbul'da 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi yaşandı
Dolar yeniden 13 TL'yi aştı
Motorine 44 kuruş indirim
Bloomberg HT: Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı
Ankara’nın ardından bir köpek saldırısı haberi de Manisa’dan geldi: 8 yaşındaki çocuğun yüzüne 60 dikiş atıldı
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