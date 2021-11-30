Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Kasım 2021

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Milli Güvenlik Kurulu'nu kendi siyasi ikbalin için nasıl meze yaparsın!

Türkeş anmasına saldırıyı değerlendiren Bahçeli, Mansur Yavaş’ı hedef aldı: Bundan sonra dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefes var

CHP’den Bahçeli’ye yanıt: Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır

AKP’den asgari ücret açıklaması: Vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz

Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü

AFAD: İstanbul'da 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi yaşandı

Dolar yeniden 13 TL'yi aştı

Motorine 44 kuruş indirim

Bloomberg HT: Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı

Ankara’nın ardından bir köpek saldırısı haberi de Manisa’dan geldi: 8 yaşındaki çocuğun yüzüne 60 dikiş atıldı