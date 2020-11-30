Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Kasım 2020

30 Kasım 2020 18:39
Moderna, Koronavirüs aşısının ABD'de acil onay alması için başvurdu
TTB'den Sağlık Bakanlığı'na acil çağrı: Özel ve vakıf hastaneleri hizmete sunulsun
MSB: Azerbaycan Ordusu’na destek başladı
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Komşumuz yanlış yapıyor, inatla görüşmeden imtina ediyor
HKP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca hakkında suç duyurusu
Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde yeterli gelişme kaydedilemedi
Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanıklardan biri kendisini böyle savundu: Öldürmek isteseydik çıkamazdı
TÜİK açıkladı: Türkiye 3. çeyrekte 6,7 büyüdü
AİHM, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülkeden savunma istedi
Marmaray'da aktarma indirimi TCDD’nin itirazı sonucu mahkeme kararıyla kaldırıldı: 7 lira ödenecek
© Tüm hakları saklıdır.