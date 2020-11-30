T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Kasım 2020

30 Kasım 2020 18:39

Moderna, Koronavirüs aşısının ABD'de acil onay alması için başvurdu

TTB'den Sağlık Bakanlığı'na acil çağrı: Özel ve vakıf hastaneleri hizmete sunulsun

MSB: Azerbaycan Ordusu’na destek başladı

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Komşumuz yanlış yapıyor, inatla görüşmeden imtina ediyor

HKP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca hakkında suç duyurusu

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde yeterli gelişme kaydedilemedi

Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanıklardan biri kendisini böyle savundu: Öldürmek isteseydik çıkamazdı

TÜİK açıkladı: Türkiye 3. çeyrekte 6,7 büyüdü

AİHM, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülkeden savunma istedi

Marmaray'da aktarma indirimi TCDD’nin itirazı sonucu mahkeme kararıyla kaldırıldı: 7 lira ödenecek

 

 

 

 

 

ETİKETLER

bir bakışta bugüngündemgelişmehaberhaberler

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ocak 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EPDK ikinci başkanının konuşmasına izin vermedi: Sen mikrofonu vekilimize ver

Boğaziçili öğrencilerden rektör Bulu’ya Metallica’lı çağrı: Vazgeçmiyoruz, istifa

Ünlü isimler online festivalde sahne aldı

2 yaşındaki çocuğuna trafikte araba kullandırdı

Teknoloji yazarı Füsun Sarp Nebil: WhatsApp'ın hala yanıt vermediği sorular var; güvenilir bulmuyorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına...

Nur Sürer'den iki yıldır ücretlerini alamayan Kayı İnşaat işçilerine destek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Galatasaray'da kaptan Arda Turan ve futbolcular Ultraslan'ı takipten çıktı...

Prof. Dr. Ceyhan’dan Sinovac aşısı yorumu: Faz 3 sonuçlanmadan açıklanacak...

Kanun gereği görev rütbesi tuğgeneral olan MSÜ Kara Harp Okulu'nun...

Marmara Üniversitesi'nde bölüm başkanı olan profesörün ABD'de çocuk istismarından tutuklandığı...

WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcıları için açıklama: Mesajlarınıza erişmiyoruz ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına...

Nur Sürer'den iki yıldır ücretlerini alamayan Kayı İnşaat işçilerine destek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24