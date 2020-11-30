Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Kasım 2020

Moderna, Koronavirüs aşısının ABD'de acil onay alması için başvurdu

TTB'den Sağlık Bakanlığı'na acil çağrı: Özel ve vakıf hastaneleri hizmete sunulsun

MSB: Azerbaycan Ordusu’na destek başladı

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Komşumuz yanlış yapıyor, inatla görüşmeden imtina ediyor

HKP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca hakkında suç duyurusu

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde yeterli gelişme kaydedilemedi

Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanıklardan biri kendisini böyle savundu: Öldürmek isteseydik çıkamazdı

TÜİK açıkladı: Türkiye 3. çeyrekte 6,7 büyüdü

AİHM, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülkeden savunma istedi

Marmaray'da aktarma indirimi TCDD’nin itirazı sonucu mahkeme kararıyla kaldırıldı: 7 lira ödenecek